Yokohama wird Erstausrüster des neuen Crossover-SUVs Mazda XC-80

Yokohama Rubber wird Erstausrüster des neuen Crossover-SUVs Mazda XC-80, der ab diesem Monat vertrieben wird, und zwar auch in Europa. Wie der Reifenhersteller dazu in einer Mitteilung erklärt, komme der Advan V61 in den Größen 235/60 R18 103V und 235/60 R18 107V allerdings nur auf den in Japan sowie in Australien und Neuseeland ausgelieferten Autos zum Einsatz.