Point S bleibt Sponsoringpartner der Womenâ€˜s EHF Euro

Point S setzt seine Partnerschaft mit dem internationalen Damen-Handball fort. Nach Sponsorings für die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr sowie für die Europameisterschaften 2019 und 2022 ist die weltweit tätige Kooperation jetzt erneut Partner der kommenden Handball-Europameisterschaft der Damen, die am 28. November beginnt. Die Women‘s EHF Euro 2024, so die offizielle Bezeichnung des Turniers, findet in Österreich, Ungarn und der Schweiz statt, und es gehen erstmals 24 Nationalmannschaften an den Start, acht mehr als bisher üblich. Dies sei für das Turnier und den Sponsor „eine bedeutende Wegmarke“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Point S International. Die Marke Point S werde während des zweieinhalbwöchigen Turniers bei allen 65 Spielen „an prominenter Stelle zu sehen sein“. Unter dem Point-S-Banner betreiben Reifenhändler 130 Standorte in den drei Ländern, in denen die Handball-EM der Damen stattfindet.