Das neue Dezent KF soll Vielseitigkeit und Design vereinen – 13 Größen bis 19 Zoll

Alcar hat ein neues Dezent-Design vorgestellt. Das KF genannte Rad biete „nicht nur technische Vielseitigkeit, sondern auch eine ansprechende Optik“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das Dezent KF ist in den beiden Farbvarianten Silber und Schwarz frontpoliert erhältlich und füge sich damit „nahtlos in das Erscheinungsbild jedes Fahrzeugs ein“, heißt es dazu weiter. Die „ausgewogene Anordnung der Speichen“ und der vertiefte Mittenbereich sollen dem Rad „eine zeitlos sportliche Eleganz“ verleihen. Die Anwendungsbreite reiche dabei von A wie Audi über Elektrofahrzeuge von MG bis zu V wie Volvo. Das neue Dezent-Design ist in Fünf-Loch-Anbindung und in derzeit 13 Dimensionen von 16 bis 19 Zoll erhältlich und trägt in der Größe 8,0×19 Zoll bis zu 810 Kilogramm; es ist als ECE-Rad für zahlreiche Automodelle erhältlich.