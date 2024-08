In Summe ist das „richtige Zubehör“ wichtig, um Reifenverschleiß zu minimieren

Die Lebensdauer von Reifen hängt stark von der Qualität der Autoteile ab, die sie unterstützen. Felgen, Radlager und Stoßdämpfer tragen maßgeblich dazu bei, „wie gleichmäßig sich der Reifenverschleiß verteilt“ und wie gut das Fahrzeug die Straße meistert. „Hochwertige Felgen beispielsweise sorgen nicht nur für eine ansprechende Optik, sondern tragen auch dazu bei, dass der Reifen optimal auf der Fahrbahn aufliegt und sich gleichmäßig abnutzt“, unterstreicht dazu der Kfz-Ersatzteile- und -Zubehörhändler Motointegrator in einer Mitteilung.

Neben der Qualität der Autoteile spiele auch die regelmäßige Wartung „eine entscheidende Rolle“, um die Lebensdauer von Reifen zu maximieren. Motointegrator: „Eine der einfachsten, aber wirkungsvollsten Maßnahmen ist die regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks“, die heute vielfach per RDKS geschieht.

Weitere wichtige Schritte wären die regelmäßige Achsvermessung, das Durchtauschen der Räder an den verschiedenen Achspositionen sowie der Gebrauch einer saisonal angepassten Bereifung, außerdem natürlich noch das Fahrverhalten des Fahrers selbst, das dabei hilft, den Reifenverschleiß zu minimieren.

In Summe sei das „richtige Zubehör“ entscheidend, um die Lebensdauer von Reifen zu verlängern und auch die Sicherheit und den Fahrkomfort zu verbessern. „Für eine umfassende Auswahl an hochwertigem Autozubehör schauen Sie bei Ersatzteile von Motointegrator vorbei, die Ihnen alles bieten, was Sie für den Schutz Ihrer Reifen benötigen“, heißt es dazu abschließend.

*) Dieser Beitrag wurde durch eine Linkplatzierung unterstützt.