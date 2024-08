Hamaton rät wieder zum vierteljährlichen Softwareupdate

Um das Beste aus einem RDKS-Diagnosegeräten herauszuholen, „wird dringend empfohlen, sie auf dem neuesten Stand zu halten“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung von Hamaton. Hersteller von RDKS-Geräten veröffentlichten das ganze Jahr über regelmäßig Softwareupdates, um Softwareänderungen, neue Sensortechnologien und die Einführung neuer Fahrzeugmodelle zu berücksichtigen. Kunden, die die Software ihres RDKS-Gerätes auf dem neuesten Stand hielten, können „schnellere, erfolgreichere RDKS-Dienste mit weniger Fehlern gewährleisten“. So hat ATEQ nun das dritte seiner vierteljährlichen Updates 2024 für Hamaton- und ATEQ-RDKS-Diagnosegeräte veröffentlicht, die über den britischen Anbieter von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) vermarktet werden. „Dieses neueste Update bietet eine neue aktualisierte Abdeckung für Hamatons Truck-1.0-, Hybrid-3.5- und U-Pro-2.5-Sensoren für Amerika sowie eine neue Schnellupdate-Funktion für Wi-Fi-fähige Geräte wie VT47 und VT57 und einen neuen Update-Indikator für den Menüfluss des VT67“, so Hamaton weiter. Um ein entsprechendes Gerät zu aktualisieren, müssen Kunden dieses sowie WebVT auf dem PC starten und das Gerät verbinden. „Das neue Update wird automatisch erkannt und Sie werden zur Installation aufgefordert.“