TecAlliance will seine „innovativen Lösungen“ auf der Automechanika zeigen

TecAlliance will auf der Automechanika „seine innovativen Lösungen zur Steigerung von Effizienz, Präzision und Rentabilität“ in den Mittelpunkt seiner Messepräsenz stellen, und zwar am eigenen Stand (Halle 3.0, Stand B50) sowie in der E-Commerce-Lounge von Ebay (Halle 2.0, Stand C51J). TecDoc sei „der Goldstandard im Echtzeit-Datenmanagement“, schreiben die Experten für Datenmanagement und -prozesse im Automotive Aftermarket in einem Vorbericht, und liefere qualitativ hochwertige Daten zur genauen Produktidentifikation. Die Messebesucher können das neue TecDoc-Ökosystem mit einer Reihe von Lösungen erleben, die den Datenaustausch in Echtzeit und das globale Datenmanagement unterstützen. Dazu gehört etwa TecDoc One, eine Produktinformationsmanagement-Lösung (PIM) mit integrierten Fahrzeugbestandsinformationen (VIO-Daten), um den täglichen Betrieb zu optimieren. Zudem präsentiert TecAlliance die umfassende E-Commerce-Lösung TecDoc Trade Portal. Sie integriert die Lösungen TecDoc, TecCom und TecRMI in einer Webanwendung und verbindet alle B2B-Teilnehmer der Wertschöpfungskette im freien Kfz-Ersatzteilmarkt. Das Portal ermögliche „eine effiziente Teileidentifikation und einen nahtlosen Bestellvorgang“. Die Automechanika findet vom 10. bis 14. September 2024 in Frankfurt statt.