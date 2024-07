Ceat präsentiert fünfte Ausgabe der ITOTY-Awards

Ceat Specialty Tyres präsentierte in Zusammenarbeit mit Tractor Junction in der vergangenen Woche die fünfte Ausgabe der Indian-Tractor-of-the-Year-Awards (ITOTY). Mit den Awards werden „herausragende Leistungen“ in der Traktoren- und Landmaschinenbranche gewürdigt. Die diesjährige Veranstaltung umfasste 24 Kategorien, darunter “Indian Tractor of the Year”, “Best Design Tractor” und die Einführung einer neuen Kategorie für Banken/NBFCs in der Traktor- und Landmaschinenfinanzierung. OEMs wie Mahindra, Eicher, New Holland, Kubota, Powertrac und Swaraj erhielten in verschiedenen Segmenten die Auszeichnung.