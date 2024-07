43.000 Tuningfans feiern die PS Days in Hannover

Ein Wochenende voller glänzendem Chrom, dröhnenden Motoren und Adrenalin. Mit einem kräftigen Besucherplus endete am ersten Juli-Wochenende die dritte Auflage der PS Days. An den drei Eventtagen kamen knapp 43.000 Tuningfans zu den PS Days 2024 nach Hannover und feierten ihre gemeinsame Leidenschaft: das Umbauen, Verschönern und Tunen von Fahrzeugen. Projektleiter Guido Mack sagte am Sonntagabend: „Hannover ist von der Landkarte der Tuningcommunity nicht mehr wegzudenken. Im dritten Jahr haben sich nochmals mehr Menschen bei uns auf dem Messegelände getroffen, um ihrer Begeisterung für außergewöhnliche Fahrzeuge mit anderen zu teilen. Die Stimmung vor Ort war einfach super und wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren weiter Gas zu geben“.

