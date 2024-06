GMP mit vielen neuen Räderdesigns für 2024 am Start

Räderspezialist GMP hatte auf der Tire Cologne auch die 2024er Designs dabei. Nicht alle der im Katalog für 2024 neu vorgestellten Räder seien schon lieferbar. Am Lager sind aber das Rad Ultrivity. Es ist etwa für den Audi SQ8 E-tron zu haben. Die Größen reichen von 18 bis 23 Zoll und es gibt die Farbvarianten Black Diamond, Glossy Black und Matt Anthracite Diamond. Ebenfalls schon bestellbar ist das Rad Pervan. Geeignet ist es für den Ford Transit und ist verfügbar in Glossy Black in 18 und 19 Zoll. Die Räder sind in Deutschland und Österreich über Diewe Wheels zu beziehen.