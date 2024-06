Wegmann Automotive zeigt neue Reifen- und Serviceprodukte in Köln

Wegmann Automotive präsentierte sich auf der Tire Cologne als „Partner für Reifen- und Serviceprodukte“. Dazu zählten etwa so praktische Dinge wie eine Auswahlhilfe/-schablone, mit der das passende Aufschlaggewicht für Stahlfelgen schneller gefunden werden kann, oder eine Aufschlaghilfe mit Magnet – beides Neuerungen im Sortiment der in Veitshöchheim bei Würzburg ansässigen Unternehmensgruppe, die in Köln erstmals einem größeren Publikum gezeigt wurden. Ebenfalls neu und auf der Messe in Köln erstmals zu sehen: die Ultraliner-Klebegewichte der Marke Hofmann Power Weight, HPW abgekürzt.

