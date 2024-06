Fondmetal präsentiert erstes 23-Zoll-Rad des Unternehmens

Der italienische Räderhersteller Fondmetal stellte auf der Tire Cologne sein neues Design STC-23 vor. Es ist das erste 23-Zoll-Rad des Unternehmens und wird in den drei Farbausführungen Glossy Black Machined, Glossy Black und Glossy Black Gold Machined zu haben sein. Die Größen 10×23 und 11,5×23 Zoll. Ebenfalls zu sehen war das Offroadrad mit dem Namen Bluster. Es ist in den Größen 8,5×17, 8,0×18 und 9,0×20 Zoll in den Farbausführungen Matt Braun Black Lip, Matt Black Machined Lip und Matt Black mit Fünf- oder Sechslochanbindung zu bestellen und soll eine Tragkraft von bis zu 1.350 Kilogramm pro Rad haben.