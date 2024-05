Sailun Group blickt auf „erfolgreichen Tourauftakt“ zurück

Die Sailun Group hat sich für die Tire Cologne bekanntlich Großes vorgenommen und will dafür die öffentliche Aufmerksamkeit mit einer ebenso großangelegten fünfwöchigen Roadtour durch sechs europäische Länder unter dem Motto „Road to Cologne 2024“ steigern. Wie der Hersteller mitteilt, blicke man bereits auf einen „erfolgreichen Tourauftakt“ zurück, der das Sailun-Team zu wichtigen Handelspartnern in Italien und in Spanien führte. Dort habe man „nicht nur den Premiumstatus der Marke Sailun“ unterstrichen, wie dazu Stephan Cimbal, Marketing Director Sailun Europe, erklärt, „sondern auch die zukünftigen Ambitionen der Sailun-Gruppe“. Cimbal weiter: „Wir möchten nicht nur das internationale Publikum durch unseren großen Auftritt auf der Leitmesse The Tire Cologne vom 4. bis 6. Juni 2024 in Köln überzeugen, sondern schon im Vorfeld auf einem spektakulären Roadtrip durch die sechs europäischen Schlüsselmärkte nachhaltig Zeichen setzen.“