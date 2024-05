Check24 führt KI-basierten Fahrzeugscheinscanner ein

Check24 will den Onlinekauf von Felgen und Kompletträdern jetzt mit einem neuentwickelten Scanner für Fahrzeugscheine vereinfachen. Der Scanner extrahiere mittels Künstlicher Intelligenz (KI) die dafür relevanten Daten direkt aus dem Fahrzeugschein und gewährleiste somit, dass „nur passende Produkte angezeigt werden“, wie dazu das Vergleichsportal in einer Mitteilung erläutert. Dabei funktioniere der Scanner mit jedem handelsüblichen Smartphone, was den „Kauf von Felgen und Kompletträdern zum Kinderspiel“ mache; das Suchen von Daten im Fahrzeugschein (Herstellernummer, Typschlüsselnummer, Volumenschlüsselnummer, …) „entfällt, wie auch die manuelle und fehlerbehaftete Eingabe in die Felgensuchmaske. Wir wollen den Onlinekauf von Felgen und Kompletträdern so sicher und bequem wie möglich machen“, fasst dazu Thilo Knaupp, CEO der Check24 Autoteile GmbH zusammen und ergänzt: „Wir haben eine eigene Scannerlösung entwickelt, weil bisher verfügbare Produkte im Markt unseren Ansprüche an Erkennungsqualität und Flexibilität nicht genügten.“ Der Scanner ist in der Check24-App für iOS und der mobilen Website verfügbar.