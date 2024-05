Kunden von Kurz Karkassenhandel zufrieden mit den Dienstleistungen ihres Entsorgers

In einer Onlineerhebung hatte der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb Kurz Karkassenhandel seine Kunden kürzlich nach ihrer Meinung gefragt. Bewerten sollten diese die verschiedenen Dienstleistungen rund um die Altreifenentsorgung durch Kurz. „Das Ergebnis bescheinigt dem Entsorger erstklassigen Service und daraus resultierend eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit“, wie dieser jetzt in einer Mitteilung schreibt. Als meistgenutzte Dienstleistung nannten die Befragten dabei mit jeweils 39 Prozent die Abholung von Altreifen per Sprinter und die Abholung mit dem Zwölf- bzw. 14-Tonner; die Freundlichkeit der Fahrer von Kurz werde dabei von 96 Prozent der Umfrageteilnehmender „als gut bis sehr gut wahrgenommen“, heißt es dazu weiter. „Wir freuen uns darüber, dass die Kunden so zufrieden sind – das ist eine tolle Motivation und bestätigt uns darin, dass wir langjährige und gute Kundenbeziehungen pflegen. Wir nehmen aber auch einige Punkte mit, die uns helfen, noch besser zu werden“, erklärt Hanna Schöberl, Geschäftsführerin von Kurz Karkassenhandel.