McGard feiert auf der Tire Cologne sein 30-jähriges Jubiläum

Die McGard Deutschland GmbH feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Der 36 Quadratmeter großen Messestand E020 in Halle 7 auf der Tire Cologne wird ganz im Zeichen des Jubiläums erscheinen. Hier in Köln wird das Team die Partner dieser 30-jährigen Erfolgsgeschichte, sowie potenzielle Interessenten begrüßen, um die neuesten Entwicklungen im Radsicherungsbereich vorzustellen, Neuigkeiten auszutauschen und anzustoßen. Das auf Radsicherungen spezialisierte Unternehmen wächst seit der Gründung 1994 kontinuierlich. Gegründet mit sechs Mitarbeitern, beschäftigt man mittlerweile in Nordheim bei Heilbronn rund 100 Mitarbeiter in Verwaltung und der Produktion. Die Büro- und Produktionsfläche hat sich laut Unternehmensangaben in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Der firmeneigene Maschinenpark wurde stetig erweitert, so dass immer mehr Teile inhouse hergestellt werden können. Beliefert würden fast alle großen Automobilhersteller in Europa, Afrika und Südamerika, heißt es aus Nordheim.