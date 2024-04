Apollo Tyres übernimmt Vredestein vor 15 Jahren – eine neue Tulpensorte zum Jubiläum

Apollo Tyres hat die Züchtung einer völlig neuen Tulpensorte in Auftrag gegeben, denn diese Pflanze steht wie keine andere für die Niederlande und ist daher perfekt, um den 15. Jahrestag der Übernahme von Vredestein zu feiern. Darüber hinaus will das Unternehmen mit der Blume an das 115. Jubiläum der Gründung der niederländischen Reifenmarke erinnern. Die Neuzüchtung mit dem Namen Kanwar Tulip ist eine Hommage an die Kanwar-Familie, die das Unternehmen Apollo Tyres einst gründete und auch heute noch leitet.

