Grundlagentraining Reifenmontage FARM: Es sind noch Plätze frei

Am 14. Mai 2024 startet das zweitägige Grundlagentraining Reifenmontage in der Landwirtschaft, das die FARM-Spezialisten der Bohnenkamp AG gemeinsam mit dem BRV anbieten. Hier werden nicht nur theoretischen Inhalte vermittelt, sondern auch Reifen montiert. Es gibt noch Restplätze. Noch bis zum 22. April können sich Interessierte anmelden. Informationen zu dem BRV-Lehrgang und das Anmelde-Portal gibt es auf https://www.bundesverband-reifenhandel.de im Bereich Mitglieder > Aus- und Weiterbildung. Fragen per E-Mail an Referentin Heike Wöst unter h.woest@bundesverband-reifenhandel.de.