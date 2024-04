Autorisierungsplattform Business Gateway hat neuen Key Account Manager

Nach seiner Übernahme durch Corpay im vergangenen Jahr expandiert Business Gateway weiter. Im Zuge dieser Entwicklung hat das Unternehmen jetzt Benedikt Hesselmann zum Key Account Manager ernannt. Er werde in dieser Funktion für das tägliche Management der strategischen Beziehungen zu mehreren der größten Fahrzeugleasing- und Fuhrparkmanagementunternehmen in Europa verantwortlich sein. Der Zuständigkeitsbereich in dieser Position umfasst dabei Deutschland, Österreich und die Schweiz. Benedikt Hesselmann verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Software-Produkt- und Projektmanagement. In den vergangenen 18 Jahren war er bei OE Connection, einem Anbieter von Lösungen für die Automobilindustrie, für die Produktentwicklung und das Account Management der Reifen- und Abrechnungslösung verantwortlich. Die Business Gateway GmbH ist Partner von Leasing- und Fuhrparkgesellschaften in zehn europäischen Ländern und automatisiert die Genehmigungs- und Prüfprozesse zwischen Lieferanten, einem Netzwerk von über 25.000 Werkstätten und Leasinggesellschaften mit fast einer Million Fahrzeugen und zählt somit zu den maßgeblichen Autorisierungsplattform auch im deutschen Flottengeschäft.