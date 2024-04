Monster Jam in Hamburg abgebrochen

Am vergangenen Wochenende hatte BKT über den Osnabrücker Großhändler Bohnenkamp rund 200 Gäste zu Monster Jam nach Hamburg eingeladen. Der indische Reifenhersteller ist einer der Hauptsponsoren der Fahrzeugshow. Er liefert die Reifen für die Montertrucks. Doch gleich nach dem Start der ersten Show in der Barclays Arena am Sonnabendmittag wurde eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration in der Luft gemessen. Das giftige Kohlenmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen und ist somit Bestandteil von Fahrzeugabgasen. Die Veranstaltung wurde nach Absprache mit dem Veranstalter zunächst in reduzierter Form weitergeführt und dann kurz vor 17 Uhr abgebrochen. Die geplante Abendveranstaltung und die für Sonntag vorgesehene Show wurden abgesagt.