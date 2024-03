Trelleborg sponsert brasilianischen Award in der Landwirtschaft

Zum elften Mal in Folge ist Trelleborg offizieller Sponsor der „Machine of Year Brasil 2024/2025 Awards”, mit denen herausragende Leistungen von Landmaschinen in sechs verschiedenen Kategorien gewürdigt werden: Erntemaschinen, Sprühgeräte, Sämaschinen, Pflug- und Planiereggen, Streugeräte und Mähwerke. Die brasilianischen Erstausrüster (OEM) werden von Fachleuten aus der Branche beurteilt und konkurrieren mit ihren Maschinen der neuesten Generation um die Anerkennung als die Besten in ihrem Bereich. Darüber hinaus wird vom 20. März bis zum 30. April 2024 eine Auszeichnung an die Marke vergeben, die von den Menschen weltweit über die Website www.machineoftheyear.net am häufigsten gewählt wurde.