Holger Hering Ã¼bergibt sein Unternehmen – Kartevent brachte viele Sieger hervor

Auch in diesem Jahr lud Holger Hering wieder zum Kartevent nach Bispingen ein. Rund 80 Teilnehmer aus der Reifen- und Räderbranche waren am Start und kämpften um den Sieg. Zudem gab es Produktneuheiten von den Räderherstellern CMS, GMP Italia, Tomason, dem Reifenhersteller Pirelli und den Reifendruckkontrollsystemen von der RTS Räder Technik Service GmbH zu sehen. Das Motto der Veranstaltung in diesem Jahr „Holger, die Letzte“. Und dies hat einen einfachen Grund: Holger Hering will kürzertreten. Ab dem 1. April werden die Kinder Jana Brandt und Julian Hering das Unternehmen als Hering Handels GmbH führen. Beide gleichberechtigt als Geschäftsführer. Sie sind seit vielen Jahren im Unternehmen tätig.

Den ersten Platz beim Kartfahren belegten am Ende des Tages Oliver Danger, Mario Danger (beide Premio Danger Fahrzeugtechnik), Jan-Luca Jendrossek (Premio Jendrossek Autoteile) und Familienmitglied Stefan Hering. Auf Platz zwei fuhren Marian Meyer, Thorsten Nieder, Sebastian Lötschert (alle Premio Jörg Leskien) und Mario Schulz (Premio BRS Boelter’s). Den dritten Platz belegten Sandro Blank und Mike Kirsch (beide Legendary Cycles Hamburg), Christian Döhring (Quick Reifendiscount Ronny Hanusch) und Maik Ick (Freund der Familie Hering).