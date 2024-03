Prinx Chengshan launcht neue Website für Europa – Neue Features

Prinx Chengshan Tire Europe hat eine neue Website gelauncht. Die Seite unter www.prinxtire.eu kombiniere „modernes Design mit zahlreichen neuen Features für Endverbraucher, Händler und Presse“, heißt es dazu in einer Mitteilung der in Darmstadt ansässigen Europaniederlassung des aus China stammenden Herstellers. Die neue Website von Prinx präsentiere sich „in einem dynamischen Gesamtlook mit umfassendem, innovativ aufbereitetem Content. Zahlreiche Animationen, Videos und Interviews geben Einblick in die Technologien und das Mindset der Marke“, schreibt Prinx dazu weiter. Marketing Manager David Oliva führt aus: „Prinx hat eine junge und entdeckungsfreudige Zielgruppe. Das muss sich auch im Design und der Struktur der Website widerspiegeln. Wir sind als Marke technologisch State-of-the-Art. Unsere Reifen gewinnen Design-Awards. Wir stellen den Menschen, seine Sicherheit und den Erhalt einer lebenswerten Umwelt in den Mittelpunkt. Unser Ziel war es, dies auf der neuen Website stärker sicht- und fühlbar zu machen“.