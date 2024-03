Motul Deutschland: Dmitry Bakumenko folgt auf Armin Bolch

Die Motul Deutschland GmbH hat einen neuen Geschäftsführer. Ab sofort verantwortet der vorher für die Märkte Türkei und Middle East verantwortliche Dmitry Bakumenko die Geschäfte. Er folgt damit auf Armin Bolch, der laut Unternehmensangaben, dass Unternehmen einvernehmlich verlässt, um sich künftig neuen Herausforderungen zu stellen.

Für Bakumenko wird der Wechsel auch ein Wiedersehen mit der Stadt Köln sowie mit Kolleginnen und Kollegen in der Deutschland-Zentrale. Zwischen 2011 und 2017 hat er dort als Exportmanager maßgeblich das Geschäft für South East Europe aufgebaut und sehr erfolgreich geführt. In seiner neuen Rolle als Deutschland-Geschäftsführer wird Bakumenko nun zusammen mit rund 140 Mitarbeitenden und einem sechsköpfigen Managementteam im Rahmen der Gesamtstrategie Re-Generation 2030 die Entwicklung Motuls in den unter dem Dach von Motul Deutschland zusammengefassten 34 Märkten weiter vorantreiben. cs