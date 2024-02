TÜV Süd baut Prototypen für Prüfstellen

Der TÜV Süd baut den Prototypen für die Prüfstellen der Zukunft in Münsingen bei Reutlingen. Der Spatenstich war in der vergangenen Woche, der Eröffnung ist für April 2025 geplant. 1,8 Millionen Euro werden hier investiert. Die Eckdaten des Service-Centers: 4.000 Quadratmeter Bestandsgelände, 125 Quadratmeter Prüfhalle, 210 Quadratmeter Verwaltung (zweigeschossig, inklusive Sozialräume). Die Prüfhalle wird mit einer neuartigen Kombigasse ausgestattet, auf der gleichzeitig ein Pkw und ein Lkw geprüft werden können. Für Elektrofahrzeuge wird es zwei Ladesäulen geben, die von der PV-Anlage auf dem Dach und an der Südfassade gespeist werden. Der Neubau entspricht allen Vorschriften aus dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz. Umgesetzt wird das unter anderem mit einer Erdwärmepumpe, dem Einsatz von recyceltem Beton, bei dem auch andere Baumaterialien wie Stahl reduziert werden sollen, mit einheimischen Hölzern, dem Erhalt von Bäumen sowie der Reduktion versiegelter Flächen. „Mit so viel Innovation hat die neue Prüfeinrichtung in Münsingen bundesweit Vorbildcharakter“, freut sich Peter Hirner, Leiter des Marktgebiets Schwarzwald/ Neckaralb bei der TÜV SÜD Division Mobility.