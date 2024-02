Ceat will mit Werkserweiterung „schnell wachsender Marktnachfrage gerecht werden“

Seit April 2022 ist Ceat auch mit Lkw-/Bus- sowie LLkw-Reifen auf dem europäischen Markt präsent, wobei das Produkt Winmile in seinen verschiedenen Profilausführungen hier bekanntlich im Mittelpunkt steht und auch zukünftig in seinem Line-up zukünftig erweitert werden soll. „Die Reifen werden seitdem in vielen Fuhrparks in Europa in der Praxis eingesetzt und wissen dort vor allem mit ihrer langen Laufleistung zu überzeugen“, betont der indischer Hersteller in einer Mitteilung. Um der „schnell wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden“, weite Ceat seine Produktionskapazität im Werk im indischen Chennai kontinuierlich aus, wobei „die vollautomatische Anlage zu den modernsten Produktionsstätten des Landes zählt und mit Technologien und Maschinen nach dem aktuellsten Stand ausgestattet ist“, so der Hersteller weiter. Nicht nur technologisch produziere das indische Werk „auf höchstem Niveau“, auch die Themen Sicherheit und Gesundheitsmanagement stünden vor Ort im Fokus; das Werk wurde erst 2023 mit dem „Sword of Honour“ des British Safety Council für seine hohen Standards auszeichnet.