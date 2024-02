Gedruckt oder online: Räderkataloge von Carmani und Oxigin verfügbar

Die AD Vimotion GmbH bringt schon wie im vergangenen Jahr die beiden neuen Räderkataloge der Marken Oxigin und Carmani wieder sowohl in gedruckter als auch in digitaler Ausführung an den Start. In den kommenden Tagen werden rund 10.000 Händler mit den druckfrischen 2024er Frühjahrskatalogen beliefert, sodass sie ihren Kunden bestmögliches Anschauungs- und Informationsmaterial bieten können. Doch natürlich können sich Endkunden und Interessenten die Kataloge ebenfalls direkt zusenden lassen: Zur kostenfreien Anforderung genügt eine E-Mail an mailing@oxigin.de oder ein Anruf unter 0 70 22 / 97 96 22.Noch schneller erfolgt der Zugriff jedoch online: Dort sind die beiden Kataloge über www.oxigin.de/aktueller-katalog respektive unter www.carmani.de/ aktueller-katalog zum bequemen Durchblättern sowie zum Download bereit.