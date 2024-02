Linglong Tire ermöglicht Gewinnspielgewinnern Fußballevent

Zur Feier des chinesischen Neujahrsfests 2024 veranstaltete der VfL Wolfsburg gemeinsam mit Linglong Tire ein Social-Media-Gewinnspiel bei dem VIP-Tickets für das Bundesligaspiel der Damen des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende verlost wurden. Die zehn Gewinner verfolgten aus der Linglong-Tire-Loge den 3:0-Sieg der Wölfinnen. Die Volkswagen Arena wird bei allen Topspielen aufgrund der größeren Zuschauerkapazität auch von der Damenmannschaft genutzt, die normalerweise ihre Heimspiele in der benachbarten AOK-Arena austrägt. Der chinesische Reifenhersteller ist etwa bei jedem Heimspiel auf der LED-Bande, auf einer statischen Bande, auf den Cam-Carpets, in der Mixed Zone sowie den Interview-Boards sichtbar.