Neuer GRS-Fachhandelsbeirat steht fest

Premio- und HMI-Partner haben ihre Vertretung im GRS-Fachhandelsbeirat gewählt. Dieser nimmt bei strategischen Fragen rund um die Entwicklung der Systeme und Unterstützungsmaßnahmen eine zentrale Rolle ein. Er fungiert als Bindeglied und Interessenvertreter der Händler. Für Premio Reifen + Autoservice wurden Jörg Lauterbach (Hartmut Lauterbach GmbH, Warstein) und Andreas Arnold (Reifenbörse Arnold GmbH & Co. KG, Wickede) gewählt. Für HMI wurden Michael Kompter (Kompter Reifen + Autoservice GmbH, Naumburg) und Felix Reuter (Reifen Reuter e.K., Nideggen) in ihren Ämtern bestätigt. Sie schließen sich den erst in zwei Jahren wieder zur Wahl stehenden Mitgliedern, Beiratssprecherin Anne Sroka-Johann, (Premio W. Johann GmbH, sieben Standorte im Rheinland), Beiratssprecher Jörg Radermacher (Reifen Radermacher GmbH, Kempenich), Joachim Hirschkorn (Premio Zink & Hirschkorn GbR, Friedberg) und Simone Kesch (Autowerk G+K GmbH & Co. KG, Düsseldorf), an und bilden gemeinsam die Vertretung der GRS-Partner. Der langjährige Premio-Partner Andreas Arnold freut sich, als neu gewähltes Mitglied das Gremium zu verstärken: „Ich werde mit vollem Einsatz zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Unternehmensausrichtung und Strategie der GRS mitgestalten und die Belange des Partner-Netzwerks aktiv vertreten.”