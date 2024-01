NRW sollte die Möglichkeit der Runderneuerung für sich nutzen

Ende November hatte Reifen Stiebling Besuch von Jochen Ott, Vorsitzender der SPD-Fraktion im NRW-Landtag in Düsseldorf, sowie von seinem Vize Alexander Vogt erhalten, die sich über die Zukunftsaussichten der Runderneuerung im Allgemeinen und am Standort in Herne im Besonderen informierten. Mit Datum vom 15. Januar haben die Abgeordneten jetzt gemeinsam mit ihrem Kollegen André Stinka (wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion) eine „Kleine Anfrage“ unter der Überschrift „Mehr Kreislaufwirtschaft auf die Straße bringen“ an die schwarz-grüne Landesregierung gestellt und verweisen damit darauf, dass die EU seit Kurzem ermöglicht, dass nun auch alle Fahrzeuge der öffentlichen Hand wiederaufbereitete Reifen statt ausschließlich Neureifen verwenden dürfen. Im Mittelpunkt der Anfrage: Welche Rolle spielt die Verwendung runderneuerter Reifen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Landes?

