Linglong Tire führt 2024 einige neue SUV-Reifengrößen ein

Das SUV-Segment in Deutschland und Europa wächst unaufhörlich, zum einen durch steigende Zulassungszahlen der klassischen SUVs, zum anderen aber auch durch neue SUV-Segmente, insbesondere im Bereich der Elektromobilität. Um auf die steigende Nachfrage und die neuen Anforderungen reagieren zu können, erweitere Linglong Tire stetig die Größenrange bestehender SUV-Profile „und entwickelt parallel dazu aktuell neue SUV-Winter- sowie Ganzjahresreifen, die voraussichtlich jedoch erst Ende 2024 verfügbar sein werden“, wie es dazu in einer Mitteilung von Linglong Germany mit Sitz in Hannover heißt.

Das jüngste SUV-Profil, das seit dem vergangenen Jahr verfügbar ist, ist der Linglong Grip Master C/S, ein Ultra-High-Performance-Reifen, der speziell für SUVs und moderne Offroadfahrzeuge entwickelt wurde. Der Reifen verfüge über „die neueste Linglong-Silica-Laufflächenmischung für perfekten Grip sowohl bei Nässe als auch bei Trockenheit“, so der Hersteller. Der geräuscharme und rollwiderstandsoptimierte Reifen zeichne sich darüber hinaus „durch sehr gute Handling- und Bremseigenschaften, hervorragende Aquaplaningeigenschaften sowie eine hohe Laufleistung aus“.

Im Frühjahr 2024 werden insgesamt acht neue Größen des Linglong Grip Master C/S in Deutschland und Europa eingeführt, darunter vier 22-Zoll-Größen; insgesamt sind dann 69 Größen von 15 bis 22 Zoll mit Querschnitten von 35 bis 70 und Laufflächenbreiten von 205 bis 325 Millimeter in den Geschwindigkeitsbereichen H, V, W und Y verfügbar.

Weiterhin unverändert bietet Linglong die bewährten Profile Green-Max 4×4 HP, Crosswind H/T, Crosswind 4×4 HP, das AT-Profil Crosswind A/T100 sowie das MT-Profil Crosswind M/T an.