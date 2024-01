Reifenzentrale Becker baut DACH-Außendienst für Torque-Lkw-Reifen auf

2014 übernahm die Reifenzentrale Becker GmbH im DACH-Markt de facto den Exklusivvertrieb von Torque-Lkw-Reifen, einer Eigenmarke des britischen Reifengroßhändlers TIA Group. Das in Bitburg ansässige Unternehmen, das neben einem Reifengroßhandel außerdem drei Einzelhandelsfilialen betreibt, sieht in der Marke „großes Potenzial“, wie dazu Geschäftsführer Fabian Mayer gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erläutert. Um dieses Potenzial zu heben, baut Reifenzentrale Becker jetzt einen entsprechenden Außendienst auf. Wie das Unternehmen dazu bestätigt, habe man sich mit Hartwig Derscheid nun die Dienste eines langjährigen Branchenkenners gesichert, der künftig für weiteres Wachstum mit Torque-Lkw-Reifen im DACH-Markt sorgen soll. Dass Reifenzentrale Becker die Torque-Lkw-Reifenvermarktung vorantreiben will, ließ sich übrigens auch auf der jüngsten NUFAM-Messe in Karlsruhe sehen, wo das Unternehmen erstmals überhaupt ausstellte. Der Großhändler vermarktet neben Torque-Lkw-Reifen auch die Pkw-Reifen der Marke.