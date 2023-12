VMI Group weiht „neue Hightech-Einrichtung“ in Thailand ein

Dass Südostasien sich zunehmend zu einem der Schwergewichte der weltweit aktiven Reifenindustrie entwickelt, darauf reagiert jetzt auch die VMI Group. Wie es dazu in einer Mitteilung des niederländischen und auf Maschinen zur Reifenherstellung spezialisierten Unternehmens heißt, habe man im thailändischen Chonburi jetzt ein zentrales Servicecenter für die Region eingeweiht und ersetze damit kleinere Zentren. Die „neue Hightech-Einrichtung“ mit ihren 1.500 Quadratmetern biete dabei nicht nur ausreichend Bürofläche für die Servicemitarbeiter und -ingenieure sowie Platz für das Überarbeiten von Anlagen und Maschinen (Retrofits) und für die dafür notwendigen Ersatzteile. VMI hat vor Ort auch ein Trainingszentrum eingerichtet, das für Kundenschulungen genutzt werden soll. „Der Umzug in größere Räumlichkeiten, die auf unsere spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, ist eine Investition, um unsere Kunden zu unterstützen und ihre VMI-Erfahrung zu maximieren. Wir sind in der Lage, die VMI-Maschinen im Feld auf dem neuesten Stand zu halten und effizient zu betreiben“, betonte Harm Voortman, CEO der VMI Group, anlässlich der offiziellen Einweihung.