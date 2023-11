Kumho Tire setzt Turnaround-Kurs fort – Umsatzrendite von 9,8 Prozent

Kumho Tire zeigt weiter deutliche Zeichen eines erfolgreichen Turnarounds. Wie der Hersteller jetzt in seinem aktuellen Quartalsbericht schreibt, blieb der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal zwar unverändert bei 978 Milliarden Koreanische Won (692 Millionen Euro), dafür stieg der Betriebsgewinn von nahe Null auf jetzt 96 Milliarden Won (68 Millionen Euro), woraus sich eine Umsatzrendite von immerhin 9,8 Prozent ergibt; im Vorjahresquartal lag diese Kennziffer noch bei nur 0,2, im gesamten Vorjahr bei 0,7 Prozent. Auch konnte Kumho Tire seinen Quartalsüberschuss im aktuellen Quartal weiter steigern (Marge: 3,4 Prozent). 218 der 978 Milliarden Won und damit 154 Milliarden Euro bzw. 22,3 Prozent setzte der Hersteller dabei in Europa um, was wiederum 11,8 Prozent mehr sind als im Vorjahresquartal. Der Anteil von Reifen in 18 Zoll und größer lag im Berichtsquartal bei 26,9 Prozent, im Vergleichsquartal bei 23,8 Prozent. Hoch scheint hingegen weiterhin der Verschuldungsgrad des Herstellers, der laut dem aktuellen Quartalsbericht bei 3,55 Billionen Won liegt; jahresübergreifend addiert sich der Umsatz von Kumho Tire in den zurückliegenden vier Quartalen auf 3,93 Billionen Won. Per Ende 2021 hatte das Unternehmen noch Schulden in Höhe von 3,06 Billionen Won.