Mercador-Rad von Autec jetzt auch in 19 Zoll für den Mercedes-Benz GLC lieferbar

Die neue Mercedes-Benz GLC-Klasse kann ab sofort auch in 19 Zoll mit dem Mercador-Rad von Autec ausgestattet werden. Neben der Radvariante 8,0×18 Zoll mit Einpresstiefe 32,5 ist jetzt auch die Ausführung in 8,0×19 Zoll mit Einpresstiefe 32,5 verfügbar. Dank ECE-Freigabe und der Verwendung von OE-Nabenkappen und Serienbefestigungsmitteln biete das Rad ein Maximum an Kompatibilität, verspricht das Unternehmen. Das Rad wird in Farbausführungen Titansilber, Brillantsilber, Schwarz und Schwarz poliert angeboten.