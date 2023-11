Digitales Flotten-Servicemanagement: Optimieren Sie die Servicesteuerung Ihrer Flottenkunden

Steigende Kosten sehen deutsche Fuhrparkmanager derzeit als größte Herausforderung im Fuhrparkmanagement. Das ergab eine aktuelle Umfrage. Neben der Reduzierung von Standzeiten und Servicekosten sehen die Befragten vor allem bei administrativen Prozessen wie der Auftragsfreigabe gegenüber dem Fuhrparkdienstleister Einsparpotenziale.

Ihre Flottenkunden: Servicedaten und digitale Fahrzeugakte immer im Blick

Mit der professionellen digitalen Flotten-Servicemanagement-Plattform von Speed4Trade haben Sie als Betreiber eines Werkstatt-Servicenetzes jederzeit den Überblick über den Wartungs- und Reparaturbedarf der Flotte Ihrer Kunden. Die Software bietet eine intuitive Fuhrparkübersicht, vereinfachte Serviceauftragsverwaltung und unkomplizierte Online-Anfragen, was zu einer deutlichen Effizienzsteigerung führt.

Alle relevanten Daten stehen Ihnen in einem zentralen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Flottenmanagement-Portal topaktuell zur Verfügung. Web- und App-basierte Tools verknüpfen so auf intelligente Weise die Arbeit am Pkw oder Lkw mit digitalen Daten.

Höchste Qualitätsstandards bei Reparaturen und regelmäßigen Services bieten

Die Serviceplattform garantiert Ihren Flottenkunden höchste Qualitätsstandards bei Werkstattreparaturen, Flotten-Checks sowie Mobile- und Pannenservice. Auf einen Blick sind die Rahmenvereinbarungen und Reparaturvorgaben für Ersatzteile und Reifen abrufbar.

Dies reduziert Ausfallzeiten und führt zu einer gesteigerten Flotteneffizienz. Dank digitaler Zustandskontrollen sind die Fahrzeuge und der Fuhrpark sicherer denn je. Die Verwaltungskosten können erheblich gesenkt werden, da manuelle Prozesse durch digitale Abläufe ersetzt werden.

Servicepartner integrieren, Abrechnungsprozesse optimieren

Die auf Sie individuell optimierte Flotten-Servicemanagement-Plattform dient als Ihre zentrale Datendrehscheibe. Die digitale Plattform integriert alle bestellten Serviceleistungen zwischen Ihren Flottenkunden, der zugeordneten Werkstatt und Ihnen als Portalbetreiber.

Durch die nahtlose Anbindung von Reifen- und Autoservice-Partnern wird die Koordination von Wartungs- und Serviceaufträgen deutlich vereinfacht. Die digitale Rechnungskontrolle gewährleistet eine fehlerfreie Abrechnung und erhöht die Genauigkeit und Transparenz.

Performante und zuverlässige Schnittstellen zwischen den IT-Systemen aller Vertragsparteien (z. B. ERP-System, Werkstattsoftware, Produktkataloge etc.) stellen einen hohen Automatisierungsgrad sicher.

Vorausschauende Wartung: Zufriedene Kunden

Mobile Reifenprofilmessungen und eine breite Datenbasis der Flottenfahrzeuge ermöglichen eine „vorausschauende Wartung“. Als Hersteller, Werkstatt oder Serviceanbieter können Sie Ihren Flottenkunden proaktiv Wartungstermine, Ersatzteile oder Ersatzfahrzeuge anbieten. Das spart Ihren Kunden wertvolle Zeit und Ressourcen und erhöht so die Kundenzufriedenheit.

Die digitale Transformation hat den Weg zu einem wirtschaftlicheren und effizienteren Flotten-Servicemanagement geebnet. Erleben Sie selbst die Vorteile der Serviceplattform von Speed4Trade und gestalten Sie die Zukunft Ihres Services neu. Jetzt Beratungsgespräch anfordern!