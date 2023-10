R-57 Rad von Ronal ist in zwei neuen Oberflächen für Cupra Born und ID.3 verfügbar

Das R57-Rad von Ronal ist ab sofort zusätzlich zu den bisherigen Oberflächen neu in Silver und Matt-black in 19 Zoll erhältlich. Das Rad ist speziell für den Cupra Born sowie VW ID.3 geeignet und zwar in der Seriengröße 7,5×19 Zoll mit Lochkreis 5×112.