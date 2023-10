Nexen Tire startet „spektakuläre“ Winterkampagne 2023

Nexen Tire hat seine neue und als „spektakulär“ bezeichnete Winterkampagne für Endverbraucher gestartet. Wie es dazu in einer Mitteilung des Herstellers heißt, soll sie „den Handel bei der Umrüstung mit Winterreifen unterstützen und bei Kunden das Markenbewusstsein stärken“. Im Fokus der Kampagne steht die bereits vorgestellte Markenkampagne mit Reifenillustrationen. Mit dem vom Künstler Kervin Brisseaux entwickelten Winterreifenmotiv „GRRRIP“, das Kraft und Stärke visualisieren soll, präsentiere sich Nexen Tire „als innovative und trendige Marke“. Noch bis zum 31. Dezember können sich Verbraucher, die ausgewählte Aktionsreifen kaufen, auf der Gewinnspielseite https://winguard-gewinnspiel.nexentire.com/ registrieren. Eine Reise nach New York ist dabei der Hauptpreis und soll – neben weiteren Preisen – „Anreize schaffen, um im Handel die Verkaufszahlen zu steigern“, so Nexen Tire weiter und ergänzt: „Das Unternehmen will die Marke aufmerksamkeitsstark positionieren, um von Verbrauchern als modern und hochwertig wahrgenommen zu werden. Für eine hohe Reichweite und starke Präsenz sorgen umfangreiche Maßnahmen B2B und B2C sowie in den sozialen Netzwerken.“ Peter Gulow, Vice President Europe Central & East bei Nexen Tire, zeigte sich begeistert von der Kampagne: „Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Kervin Brisseaux und der Agentur Saint Elmo’s Nexen Tire zu neuen Höhenflügen verhelfen wird. Indem wir fesselnde Bilder verwenden und Menschen in Diskussionen darüber verwickeln, wollen wir uns von der Masse abheben und Nexen Tire und seine Produkte einem breiteren Publikum auf außergewöhnliche Weise vorstellen.“