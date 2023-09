Agri Star II: Neue Serie exklusiv zur Agritechnica

Zur Agritechnica stellt Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) eine neue Serie des beliebten Agri Star II vor.

Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) setzt sich schon seit Langem dafür ein, die Grenzen von Innovation weiter zu stecken. Gleichzeitig sucht der Hersteller immer wieder das Gespräch mit der landwirtschaftlichen Praxis, um deren besondere Herausforderungen und Anforderungen besser zu verstehen – und auf dieser Basis passende Lösungen entwickeln zu können. Dieser Fokus auf praxisorientierten technologischen Fortschritt, insbesondere auch im Bereich der robusten Radialreifen für Traktoren, hat bei Landwirten und Lohnunternehmern in ganz Europa für große Aufmerksamkeit und Zuspruch gesorgt.

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Die Reifenserien des Agri Star ll, die von YOHTs Flaggschiffmarke Alliance produziert werden, haben sich auf dem europäischen Markt sehr schnell zu einer stetig wachsenden Erfolgsgeschichte entwickelt. In diesem Jahr wird nun – exklusiv auf der Agritechnica – die neueste Serie des Agri Star ll vorgestellt und am Stand C28 von YOHT in Halle 4C der Messe Hannover zu sehen sein. Diese Erweiterung des Agri Star II Sortiments eröffnet neue Möglichkeiten für ein breiteres Spektrum an Maschinen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen – mit der verbesserten Traktion, der größeren Haltbarkeit, mehr Langlebigkeit und weiteren Eigenschaften, die von den Kunden geschätzt werden. Die Besucher der Fachmesse sind herzlich eingeladen, die neue Serie des Agri Star II in Augenschein zu nehmen und sich im Gespräch mit dem Team von YOHT über die Besonderheiten und die Leistung dieser Reifen zu informieren.

SLT: Einzigartige Lagentechnik

Seit der ersten Einführung dieses innovativen Reifentyps machen die überaus zufriedenen Rückmeldungen von Landwirten und Lohnunternehmern aus den unterschiedlichen Einsatzbereichen in den Ländern Europas die Gründe für die Erfolgsgeschichte des Agri Star II erkennbar: So wird von den Nutzern immer wieder die einzigartige Lagentechnologie, die Stratified Layer Technology (SLT), als ein herausragendes Merkmal hervorgehoben. Diese innovative Technologie sorgt im Feld nicht nur für eine verbesserte Traktion, sondern erhöht auch die Haltbarkeit der Agri Star II-Reifenserie beim Einsatz im Feld und bei Transporten auf der Straße. Darüber hinaus heben die Nutzer das unverwechselbare „schwärzer als schwarz“-Erscheinungsbild des Reifens sehr positiv hervor. Zusammen mit der ebenso ansprechenden wie ungewöhnlichen Gestaltung der Reifenflanke spiegelt auch die Farbgebung den Stolz und die Zufriedenheit der Nutzer wider.

Ein Blick zurück

Die Geschichte des Alliance Agri Star II begann nach der Agritechnica 2017: Inspiriert von dieser führenden Landwirtschaftsmesse entwarfen die Ingenieure der Alliance Tire Group in knapp 24 Monaten einen Traktorreifen, der allen heutigen Ansprüchen dieses Segments gerecht wird. In einer ersten Entwicklungsphase wurde in verschiedenen geografischen Regionen untersucht, welche Hauptanforderungen von Landwirten und Reifenhändlern gestellt werden. Auf Basis dieser Untersuchungen wurden ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, vorzügliche Traktion während der gesamten Lebensdauer des Reifens, herausragende Langlebigkeit, hervorragende Leistung auch bei Transportfahrten auf der Straße, überlegene Bremseigenschaften und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften als die wichtigsten Leistungsmerkmale definiert. In der zweiten Phase wurden die erarbeiteten 3D-Modellkonzepte des neuen Agri Star II den beteiligten Landwirten und Händlern vorgestellt, um ihre Rückmeldungen zu diesem Entwurf zu erhalten. Nach entsprechenden Vorschlägen wurden einige Änderungen vorgenommen, darunter breitere Reifenschultern, spezielle Stollennasen und Konturen der Stollenwand sowie eine optimierte Stollenanzahl.

Komponenten mit hoher Qualität

Bei der Konstruktion kommen Materialien und Komponenten von besonders hoher Qualität zum Einsatz. PET, Polyethylen-Terephthalat, bildet das verstärkende Rückgrat des Agri Star II. Anstelle des häufig verwendeten Nylons entschieden sich die Entwickler für Polyester, ein sehr haltbares Material für Reifenkarkasse und Gürtelgewebe. Es gewährleistet, dass der Reifen auch nach Jahren harten Einsatzes rund bleibt und sich nicht verformt. Außerdem trägt das Polyester dazu bei, vorübergehende Verformungen der Lauffläche zu vermeiden, die an einem über Nacht geparkten Traktor mit Nylon-Karkassen aufgrund von Überhitzung nach anspruchsvollen Einsätzen vorkommen können. Das sorgt für ein dauerhaft perfektes Fahrverhalten auf der Straße und zuverlässige Traktion im Feld während der gesamten Lebensdauer der Reifen.

Vorfreude auf die Agritechnica

Das internationale Team von YOHT versteht die Ausweitung dieser erfolgreichen Reifenserie auch als ein klares Bekenntnis zu der Strategie, die Landwirte und Lohnunternehmer bei ihrem täglichen Einsatz für die Erzeugung von Lebensmitteln, nachwachsenden Rohstoffen und Bioenergie wirksam zu unterstützen. Das Team freut sich auf die diesjährige Agritechnica und auf einen regen Austausch mit den Besuchern aus aller Welt.

www.agristar2.com | www.yokohama-oht.com