AutoSock baut Sortiment weiter aus – Neue Vertriebspartner-Karte für Deutschland

Textile Wintertraktionshilfen wie AutoSock gelten vielfach als Alternative zu Schneeketten. Folglich ist es dem Anbieter wichtig, das angebotene Sortiment auf dem aktuellen Stand zu halten und dabei auch neue Fahrzeugmodelle zu berücksichtigen. So bietet das Unternehmen aus Norwegen seine etablierte Traktionshilfe jetzt auch als „AutoSock High Performance 860“ und damit in einer neuen Größe an, die vorwiegend für den Polestar 3 entwickelt wurde, dem SUV des Joint Ventures aus Volvo und dem chinesischen Volvo-Eigentümer Geely. Laut dem TeileService Dietz aus Werneuchen bei Berlin, der den AutoSock-Vertrieb in Deutschland verantwortet, biete man auf seiner AutoSock-Website jetzt außerdem auch eine Karte an, auf die Endverbraucher die lokalen Vertriebspartner finden können.