Neue Herbst-/Winterbroschüre von AD Vimotion verfügbar

Die Broschüre „Winter Collection 2023/2024“ von AD Vimotion ist verfügbar. Auf acht Seiten bietet der Räderspezialist einen Überblick über die mit winterfesten Oberflächenfinishes ausgerüsteten Varianten der Oxigin- und Carmani-Räder in Größe von 16 bis 22 Zoll. Die Broschüre kann kostenlos via E-Mail an marketing@oxigin.de anfordert werden oder direkt runtergeladen werden. Auf der Marketingplattform von Oxigin und Carmani finden interessierte Handelspartner unter https://marketing.oxigin.de neben den aktuellen Verkaufsunterlagen auch technische Informationen zu den Räderprogrammen sowie Gutachten, Foto- und Videomaterial.