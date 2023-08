Giti Tire führt neuen Semislickreifen GitiSport GTR3 ein

Giti Tire führt den neuen GitiSport GTR3 ein. Der in Singapur ansässige und in China und Indonesien produzierende Hersteller präsentierte den straßenzugelassenen Semislick dabei jetzt erstmals Kunden in Thailand und erläuterte anlässlich der Produktvorstellung auf dem Chang International Circuit, der GitiSport GTR3 werde nach einer ersten Einführungsphase in weiten Teilen Asiens und Amerikas in einem zweiten Schritt ab dem kommenden Jahr auch in Europa verfügbar sein. Giti Tire plane die Einführung von zunächst 13 Größen zwischen 17 und 20 Zoll, heißt es dazu vonseiten des Herstellers. Der GitiSport GTR3 sei dabei im Giti Tire R&D Centre Europe in Hannover designt und entwickelt worden.