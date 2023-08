Maxxis Vansmart MCV3+: Maxxis liefert Erstausrüstungsreifen für VW Crafter

Die Maxxis International GmbH hat sich mit Reifen für die unterschiedlichsten Fahrzeuge und Verwendungsmöglichkeiten fest unter den größten globalen Reifenproduzenten etabliert. Auch aus dem Transporterbereich ist das Unternehmen mit Sitz in Dägeling nicht mehr wegzudenken. So ist es nicht verwunderlich, dass Volkswagen neben dem VW Caddy auch für den VW Crafter auf Maxxis in der Erstausrüstung vertraut. Während für den Caddy der ME3+ zum Einsatz kommt, wird für den VW Crafter bereits seit Mai 2022 das Llkw-Profil Vansmart MCV3+ in der Größe 205/75 R16C verwendet, teilt das Unternehmen jetzt mit.