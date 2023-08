B40-Rad von Brock jetzt in weiterer Größe verfügbar

Die Brock B40 ist um eine weitere Größe ergänzt. Neben den im Sortiment verfügbaren sieben Dimensionen der Felge, welche zwischen 8.0×19 und 10.5×20 Zoll liegen, bietet die Ausführung 9.5×19 Zoll nun noch mehr Alternativen. Speziell für Kombinationen, wie auf den BMW Modellen M3, M4 und M5, der Mercedes E-Klasse 63/63S AMG oder dem Ford Mustang (LAE) biete sich die neue Zollgröße als ECE-Rad an, heißt es beim Räderhersteller Brock Alloy. Auch Fahrzeuge Tesla Model Y, Model S Plaid oder Honda Civic Type R erhielten mit der B40 ein passendes Upgrade in Seriengröße. Erhältlich ist das Rad in den Farben Schwarz Glanz Voll-Poliert (SGVP), Satin Black Matt (SBM) oder Ferric Grey Matt (FGM).