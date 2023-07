Borbet bietet Räder im Offroadlook für VW T6 und bald auch T7 an

Wer für den VW T6 nach dem perfekten Offroad-Look sucht, kann bei Borbet gleich doppelt fündig werden. Mit den Designs CWB und CWE bieten sich zwei Räder mit auflagenfreien Teilegutachten an. Beide Raddesigns sind ab sofort in 18 Zoll und der Farbausführung „black matt“ lieferbar. Die Freigaben für das Nachfolgermodell VW T7 sind aktuell in Planung und in Kürze verfügbar, heißt es beim Räderhersteller.