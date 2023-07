Generalsversammlung bestätigt VRÖ-Vorstand

Unter dem Motto „Reifen begreifen“ fand im Rahmen der AutoZum in Salzburg wieder der Reifentag des Verbands der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) statt. Während der Generalversammlung wurde der alte Vorstand bestätigt. James Tennant wurde als Obmann, Peter Wondraschek als sein Stellvertreter, Hermann Hladky als Kassier und Herbert Wadel als Schriftführer ernannt. Zudem präsentierte der 17-jährige Student Erdem Kaan sein Konzept für die Entsorgung von Zinkauswuchtgewichten. Um Fluch und Segen für den europäischen Aftermarket ging es in dem Vortrag aus der Studie „Electrification of light vehicles“ von Fabian Heuken (Automotive Roland Berger GmbH). Ein weiteres Thema der Versammlung war die Komplexität im Reifenhandel. Die Frage, ob die Branche darauf vorbereitet ist, dass bereits 2025 jeder vierte produzierte Reifen größer als 18 Zoll sein werde, stand im Raum. Zudem tauschten sich während einer Diskussionsrunde Vertreter der Reifenindustrie und Reifenhändler zu den Themen Ganzjahresreifen und Teuerungen und die Auswirkungen für Industrie und Reifenhandel aus. Zudem wurden auch die VRÖ-Awards vergeben.