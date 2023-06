Niederländischer Reifen- und Räderverband VACO feiert 85. Jubiläum

Am 2. Juli 2023 gibt es den niederländischen Reifen- und Räderverband VACO bereits 85 Jahre. Am 25. September wird dies auf einem Jubiläumskongress gefeiert. Der Verband blickt in seinem neuesten Magazin auf die vergangenen Jahre zurück und schaut auch in die Zukunft. Hier ein kurzer Überblick aus dem Heft:

Am 2. Juli 1938 erblickte die „Vereeniging van Automobielbandenherstellers en Cover Ondernemingen“ (VACO) das Licht der Welt. Dreißig spezialisierte Unternehmen traten der Vereinigung sofort bei. Im Jahr 1940 waren es bereits 50 Mitglieder. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Vereinigung verboten, jedoch Anfang 1946 wieder gegründet. In den späten 1950er Jahren entwickelte sich die Branche prächtig. Ein Teil der Betriebe spezialisierte sich auf die Runderneuerung von Reifen, ein anderer konzentrierte sich auf den Service und den Verkauf neuer und runderneuerter Reifen. Aber auch viele Unternehmen entschieden sich für beide Spezialisierungen. Der Fuhrpark in den Niederlanden wuchs schnell. Dadurch stieg die Nachfrage nach Reifen rapide an. Auch die Zahl der Reifenmarken, -typen und -größen nahm rasch zu. Und auch die technische Entwicklung der Reifen verlief schnell.

1972 hat es bereits 250 Reifenservicebetriebe mit insgesamt 466 Filialen gegeben, die sich der VACO angeschlossen hatten. 1976 kauften mehr als fünftausend Werkstätten und Tankstellen in den Niederlanden ihre Reifen und Räder bei Reifenspezialisten. 1982 wurde der erste Tarifvertrag speziell für Reifen- und Räderindustrie abgeschlossen. Innerhalb der VACO bilden sich vier Bereiche heraus: Reifengroßhandel, Reifenservice, Altreifensammlung und Reifenrunderneuerung. In den 90er Jahren startet der Verband seine erste Kampagne über die Vorteile von Winterreifen. 2002 wird das VACO-Gütesiegel für Reifenservicebetriebe eingeführt. Seit 2011 müssen Reifen mindestens 1,6 Millimeter Profiltiefe haben (eingeführt war 1974 zunächst noch ein Millimeter). Aber der jetzige VACO-Präsident Ron van der Jagt blickt nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft: „Wir wollen VACO modernisieren und klare Entscheidungen treffen, damit wir gut auf die Entwicklungen des Marktes und der Gesellschaft reagieren können.“ cs