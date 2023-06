NRZ-Ranking: Kumho Tire bleibt Teil unserer Top-20-Listung

Anders als vor wenigen Tagen berichtet, ist Kumho Tire in unserem NRZ-Ranking der umsatzstärksten Reifenhersteller der Welt weiterhin Teil der Top-20-Listung. Der südkoreanische Reifenhersteller konnte im vergangenen Jahr seine Umsätze um immerhin 37 Prozent steigern (auf Euro-Basis), was einem Umsatzplus von über 700 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 2,65 Milliarden Euro entspricht. Insofern rangiert Kumho Tire jetzt auf Rang 15 und damit drei Ränge höher als im Vorjahr. Ursprünglich hatten wir berichtet, Kumho Tire habe Umsatz eingebüßt. Dies war das Ergebnis eines Übertragungsfehlers in unserem NRZ-Ranking, den wir zu entschuldigen bitten.

