Kenda Rubber enthüllt neues Logo mit drei zentralen Designelementen

Kenda Rubber hat sein Markenimage und sein Logo aufgefrischt, um seine Vision von „Designed for Your Journey“ zu verdeutlichen. Das neue Logo enthält drei Designelemente, die für Qualitätssicherung, ein starkes Fundament und den Weg nach vorn stehen, schreibt der in Taiwan ansässige Reifenhersteller in einer Mitteilung. Diese Elemente sind: ein Häkchen oben, das für Qualitätssicherung und Sicherheit steht; ein umgekehrtes V unten, das ein starkes Fundament symbolisiert; und eine diagonale Linie in der Mitte, die für die Zukunft steht, heißt es dazu weiter. Das neue Logo sei Teil der Strategie zur Erneuerung der Marke, die darauf abzielt, „die Kernwerte des Unternehmens – Ehrlichkeit, Qualität, Service und Innovation – zu vermitteln“, so das Unternehmen.

