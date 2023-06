Nicht zu unterschätzen: Wahl der richtigen Pflegebereifung

Reifen mit Flotationseigenschaften und VF-Technologie ermöglichen in Reihenkulturen ein Plus bei Effizienz und Bodenschutz.

Aktuell kommen vielerorts – im Vergleich zum langjährigen Mittel zum Teil etwas verspätet – Kartoffeln sowie das Saatgut von Rüben und Mais in den Boden. Damit fällt auch der Startschuss für die diesjährige Pflegesaison. Und da gilt: Flexibilität und Offenheit für neue Wege sind gefragt. Das gilt mit Blick auf strengere Düngevorgaben, noch viel stärker aber im Pflanzenschutz. Die zunehmend restriktive Zulassungspolitik bei Pflanzenschutzmitteln stellt Pflanzenzüchter, landwirtschaftliche Praxis und die Hersteller von Landtechnik vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig rückt der Schutz des Ackerbodens als überaus wertvoller, nur begrenzt verfügbarer Ressource immer stärker in den Fokus. Genau hier, an der Schnittstelle von Bodenschutz und Landtechnik – bzw. innovativer Reifentechnologie – kommt die Wahl der richtigen Pflegebereifung ins Spiel. Egal ob bei Arbeiten im Bestand mit angehängter Hackmaschine und Düngerstreuer oder bei dem Einsatz von gezogenen oder selbstfahrenden Feldspritzen: die Wahl der Bereifung hat weitreichende Auswirkungen.







Flotation und VF-Technologie

Flotationseigenschaften von Reifen beruhen auf einem möglichst großen Luftvolumen und einer ebenso möglichst großen Aufstandsfläche. So kann der Bodendruck trotz hoher Tragfähigkeit des Reifens vergleichsweise niedrig gehalten werden. Die Very High Flexion Technologie (VF) ermöglicht zusätzlich eine starke Einfederung des Reifens bei dem Betrieb mit abgesenktem Reifenfülldruck. Die so nochmals vergrößerte Aufstandsfläche erlaubt bei VF-Reifen die gleiche Traglast wie bei herkömmlichen Reifen – allerdings bei einem um bis zu 40 Prozent abgesenkten Reifenfülldruck. Unter optimalen Bodenbedingungen oder bei Straßenfahrt ist bei diesen VF-Reifen mit gleichem Reifenfülldruck wie bei herkömmlichen Reifen sogar eine um bis zu 40 Prozent höhere Traglast möglich. Werden, wie etwa bei dem Alliance Agriflex 363 VF für Traktoren und Feldspritzen – Flotationseigenschaften und VF-Technologie kombiniert, führt das zu einer Pflegebereifung, die sowohl bei der Arbeitseffizienz als auch beim Schutz des Bodens Vorteile bringt.

Ganzheitliche Herangehensweise empfehlenswert

Entscheidend ist, dass die entsprechende Bereifung an allen Achsen eines Traktors oder eines Gespanns zum Einsatz kommt. Kontraproduktiv ist nämlich, wenn die VF-Technologie beispielsweise an der Vorder- und Hinterachse des Traktors genutzt wird, die dahinter laufende Feldspritze aber die positiven Effekte aufgrund herkömmlicher Bereifung wieder zunichtemacht. Bei der Wahl der passenden Pflegebereifung ist deshalb auch die Zahl der verfügbaren Größen ein wesentliches Kriterium, das neben allen anderen Anforderungen an eine moderne Pflegebereifung berücksichtigt werden sollte.







Welche Parameter zählen?

Grundsätzlich sind neben der erforderlichen Tragfähigkeit – bei möglichst niedrigem Reifenfülldruck – auch eine wirksame Kraftübertragung auf den Boden, gute Selbstreinigungseigenschaften für den schnellen und problemlosen Wechsel zwischen verschiedenen Feldern sowie Komfort und geringer Verschleiß wichtige Gesichtspunkte bei der Entscheidung für neue Reifen. Darüber hinaus zählen aber auch Stahlgürtel und die jeweilige Gummimischung für eine hohe Pannensicherheit und geringen Verschleiß, die Einstufung in die jeweilige Geschwindigkeitsklasse und natürlich neben dem Preis auch die gewährte Garantiedauer.

Neu entwickeltes Profil

Die derzeit 15 Größen des im Jahr 2022 anlässlich der Potato Europe in den Blick gerückten Agriflex 363 VF verfügen beispielsweise als high-end-Produkt der Marke Alliance von Yokohama Off-Highway Tires über ein laufrichtungsgebundenes Profil, das mit seiner hohen Anzahl von Stollen über viele Angriffspunkte eine wirksame Verzahnung mit dem Boden und eine entsprechende Zugkraftübertragung sicherstellt. Zusätzlich sorgt die in Reifenmitte umlaufende Stollenreihe für ruhige, komfortable Straßenfahrten zwischen der Hofstelle und den einzelnen Parzellen. Die spezielle Gummimischung senkt dabei nicht nur den Verschleiß auf harten Untergründen, sondern bietet auch einen wirksamen Stoppelschutz. Für eine hohe Effizienz bei Straßenfahrten verfügt dieser Reifen über eine Einstufung in Geschwindigkeitsklasse D (65 km/h).







Effizienz und Bodenschutz im Fokus

Dank der Flotationseigenschaften und der damit einhergehenden breiteren Aufstandsfläche sowie abgerundeten Reifenschultern schützen Reifen wie der Agriflex 363 VF bei Pflegearbeiten in Reihenkulturen wie Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais – aber auch im Getreide – sowohl Boden als auch Pflanzen. Bemerkenswert ist übrigens, dass ein solcher Schmalspurreifen, als Zwillingsbereifung montiert, den Boden aufgrund der größeren Aufstandsfläche wirksamer vor Verdichtung schützt als ein Super-Single-Reifen. Dieses Beispiel verdeutlicht, auf welche Optionen Landwirte und Lohnunternehmer heute dank moderner Pflegebereifung mit Flotationseigenschaften und VF-Technologie zurückgreifen können.

Logistik- und Servicepartner für Alliance Reifen ist Deutschland ist die Bohnenkamp AG aus Osnabrück. Der Vertrieb erfolgt über den regionale Fachhandel.