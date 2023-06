„Massiver Reifenabrieb“: Sperrung von frisch sanierter Landebahn in Frankfurt

Kaum ist die Landebahn Nordwest am Frankfurter Flughafen am Mittwoch nach Sanierung freigegeben, wird sie auch schon wieder gesperrt. Der Grund laut dem Portal Aero: Ein neu aufgetragener Anti-Skid-Belag sorgt offenbar für erhebliche Probleme. Es wird hier aus einer internen Memo der Lufthansa folgendermaßen zitiert: „Es kommt zu massivem Reifenabrieb bei Landung und einer Häufung von Reifen, die nach der Landung nicht mehr nutzbar sind.“ Weiter heißt es in der Aero vorliegenden Memo: „DFS (Deutsche Flugsicherung) und Fraport werden informiert, dass die Landebahn für Flugzeuge der Lufthansa-Gruppe aus Sicherheitsgründen ab sofort nicht mehr einsetzbar ist“. Noch heute soll mit der Fehleranalyse begonnen werden. Die rutschfeste Versiegelung des Betons auf der 2.800 Meter langen Landebahn sollte laut Fraport dabei nur Vorteile bieten. „Mehr Griffigkeit, weniger Wartungsintervalle und 25 Prozent weniger Enteisungsmittel in den Wintermonaten“, meldet der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport in einer Mitteilung zur Eröffnung am Mittwoch.